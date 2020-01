Hugh Grant : l’acteur soutient Meghan et Harry contre les tabloïds britanniques

Pour Hugh Grant, Meghan et Harry ont totalement raison de vouloir se mettre en retrait de leurs obligations royales et prendre, par la même occasion, leur indépendance financière. Et la raison est simple : les tabloïds britanniques n’ont cessé de s’en prendre à la duchesse de Sussex.

«Je pense qu’en tant qu’homme, son job est de protéger sa famille, donc je suis de son côté», a-t-il déclaré dans l’émission Radio Andy sur Sirius XM.

Hugh Grant a également rappelé la façon dont Lady Diana, la mère de Harry, est décédée dans un accident de voiture à Paris, alors que des paparazzi l’avaient prise en chasse. «La presse tabloïd a en effet tué sa mère, et maintenant ils réduisent sa femme en miettes», a-t-il ajouté.

Une presse pointée du doigt

Ces derniers jours, au Royaume-Uni, nombreuses sont les voix à s’être élevées pour dénoncer les (nombreux) articles accusant Meghan Markle de beaucoup de choses. Et de comparer ces informations à celles consacrées, sur les mêmes sujets, à Kate Middleton, sa belle-sœur. Buzzfeed en a compilé certaines.

Meghan Markle a également été victime de racisme, lorsque le Daily mail titrait par exemple: «Comment en 150 ans, la famille de Meghan Markle est passée d’esclave dans des champs de coton à membre de la famille royale en passant par la liberté acquise grâce à la Guerre de Sécession».

Le même tabloïd, contre qui le couple a par ailleurs porté plainte, a également fait référence à la duchesse de Sussex comme «(presque) venue de Compton».

Une étude commanditée par Sky news donne par ailleurs raison à ceux qui dénoncent le racisme dont fait l’objet Meghan Markle, née d’une mère noire et d’un père blanc.