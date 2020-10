Iggy Pop, ASAP Rocky, et Tyler The Creator s’éclatent pour Gucci

Pour la nouvelle publicité de sa ligne Tailoring, Gucci a vu les choses en grand. La marque a en effet embauché la légende du rock Iggy Pop, et les célèbres rappeurs ASAP Rocky et Tyler The Creator.

Les trois artistes se mettent en scène sur du Cerrone, le tout filmé par Harmony Korine. Excusez du peu ! On y retrouve l’ancien chanteur des Stooges en tenue léopard et lunettes que n’aurait pas renié Elton John, mais aussi en blazer de marin, tandis que Tyler The Creator arbore un look preppy du meilleur effet.

Et comme si cela ne suffisait pas, les trois musiciens sont rejoints par Biggy Pop, le cacatoès de compagnie de l’interprète d’I Wanna Be Your Dog.