Il annule d’abord le loyer et fait ensuite les achats pour sa locataire, maman de quatre enfants

Le confinement est difficile pour beaucoup d’entre nous mais il ne faut pas oublier ceux qui n’ont pas le droit ou ne peuvent pas rester chez eux. Toutes celles et ceux qui travaillent pour que nous ne manquions de rien. Parmi eux, certains ont une double casquette et sont doublement des héros comme ce boulanger – pompier volontaire d’Aubagnan dans les Landes.

Beaucoup profitent du confinement pour apprendre à faire leur pain. C’est toujours intéressant et cela permet aussi de mesurer à quel point la boulangerie et la pâtisserie sont des métiers qui demandent beaucoup d’énergie, de passion et de talent ! C’est un métier difficile, avec des horaires pas toujours évident.

Mais quand en plus de ce travail, le boulanger qui vous prépare du bon pain et également pompier, on ne peut que lui tirer notre chapeau ! Cédric Ramenatte est l’un de ces héros peu ou pas assez reconnus.

Il gère la boulangerie Les Délices d’Aubagnan. Samedi 19 avril, il a posté un message sur Facebook car il avait noté que «certaines personnes ne veulent plus venir chercher le pain chez moi car je suis pompier et que ça serait risqué niveau contamination!!! […] Je ne pensais pas que d’être là pour vous en tant que pompier pourrait me porter préjudice!!! Pour finir il n’y a pas plus de danger qu’ailleurs voir moins avec toutes les mesures prises ne serait-ce qu’à la caserne !»

Il a expliqué à France Bleu : «Je me suis aperçu que j’avais une petite baisse de clientèle. Des clients que je voyais régulièrement, je ne les vois plus. […] J’ai fini par savoir que c’est parce que je suis pompier volontaire à Samadet. Des gens ont peur que je leur donne le virus du Covid-19.»

Pourtant, ce boulanger et sa femme prennent toutes les mesures d’hygiène, de désinfection et de sécurité !

«On fait du transport de malades, mais à chaque fois on est protégés, on a des surblouses, des gants, des surgants, des masques, des lunettes. On fait une désinfection totale du VSAV à l’hôpital dès qu’on a terminé. En rentrant, on a une machine à laver et un sèche-linge dédiés, la tenue d’intervention est enlevée et lavée, on prend la douche à la caserne, on désinfecte toutes les poignées de la caserne, on fait attention à tout.»

Il estime que «les 3/4 de ma clientèle reste quand même fidèle. Ça va pas me mettre en péril, mais la réaction des autres reste vexante»

Depuis la publication de son message et de cette mise au point malheureusement nécessaire, il reçoit de nombreux soutiens venant de partout.