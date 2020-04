Il étrangle sa femme car elle ne s’occupe pas du bébé alors qu’elle est en télétravail

Les faits se sont déroulés le 1er avril à Fonsorbes, près de Toulouse. Vers 9H30, un chef d’entreprise est rentré du travail. Il a été agacé d’entendre le bébé de 16 mois pleurer.

Alors il s’en est pris à sa femme qui était en télétravail dans le salon. L’épouse a tenté de lui expliquer que c’était compliqué de télétravailler et de s’occuper du petit en même temps.

Fou de rage de cette réflexion, il s’est mis à gifler son épouse et lui a asséné deux coups de ceinture. Puis il l’a projetée au sol et il s’est mis sur elle et a commencé à l’étrangler.

Cheveux arrachés, coups de poing répétés, la femme est tabassée devant l’enfant de 16 mois. La victime a réussi à se débattre et à s’enfermer dans la salle de bains. Elle a attendu que son mari s’en aille pour appeler les secours.

Le prévenu a été condamné à deux ans de prison dont six mois avec un sursis probatoire.