«Il n’y a pas de contestation possible sur le trophée de Sadio Mané», Habib Beye recadre Belmadi

Le Ballon d’or remporté par l’international sénégalais Sadio Mané n’est du goût de l’entraîneur algérien Djamel Belmadi. Le technicien est monté au créneau, après le sacre de l’attaquant de Liverpool, pour contester le choix de la Caf.

Lord d’une interview accordée à la radio nationale algérienne, Djamel Belmadi qui a reçu le prix du meilleur sélectionneur de l’Afrique, a fait savoir que le Ballon d’Or africain devrait être plutôt décerné à Riyad Mahrez, l’attaquant algérien de Manchester City.

Selon l’entraîneur algérien, Mahrez a été le meilleur joueur de la Can «sans contestation» et de là, c’est à lui que revient «le mérite de remporter le Ballon d’or, 2019».

Belmadi n’a pas manqué de laver la CAF. Il a reproché à l’institution faîtière du foot africain «de ne pas donner d’importance à ses propres compétitions, privilégiant celles européennes (…) faisant ainsi preuve de manque de professionnalisme».

Des propos de l’antraîneur algérien qui ont fait réagir l’ancien capitaine sénégalais Habib Beye qui fait comprendre à ce dernier que Sadio Mané méritait bel et bien son ballon d’Or.

«Il n’y a pas de contestation possible sur le trophée de Sadio Mané. C’est amplement mérité. Il a presque tout gagné en 2019 à part la Coupe d’Afrique des Nations et la Premier League où il a fini 2e avec Liverpool. Ce que fait Sadio Mané sur un terrain, c’est exceptionnel. Il a aussi permis à Liverpool d’être à ce niveau là. Il est d’une générosité qui fait de lui l’un des meilleurs joueurs d’Europe. Il a marqué 22 buts et a gagné la Ligue des Champions. Sur l’année 2019, il a été meilleur que tout ses concurrents», a affirmé Habib Beye en réponse aux propos de Belmadi lors de son récent passage à l’émission Talents d’Afrique sur Canal +.