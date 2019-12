Ils ne nourrissent leurs enfants que de légumes crus : leur bébé meurt de malnutrition

Ryan et Sheila O’Leary sont accusés de maltraitance et de négligence sur leurs quatre enfants aux Etats-Unis. Ce couple de végan ne nourrissait leurs enfants, âgés de 1 à 11 ans, qu’avec des légumes et fruits crus.

Le bébé, âgé de 12 mois, est ainsi décédé de malnutrition. Avant sa mort, il ne pesait plus que 7 kg. Sheila O’Leary, 35 ans, a déclaré que cela faisait plus d’une semaine que son bébé ne se nourrissait plus, pensant qu’il faisait ses dents.

La veille de sa mort, elle avait remarqué qu’il avait du mal à respirer mais a préféré aller se coucher plutôt que d’appeler les secours. Elle découvrira le corps sans vie de son enfant le lendemain.

Les deux filles du couple, âgées de 3 et 5 ans, étaient extrêmement petites et pesaient chacune un poids bien en dessous de leur âge. Elles avaient le teint pâle et jaunâtre, et les dents très abîmées. L’aînée de Sheila, née d’une précédente relation, était quant à elle en bonne santé.