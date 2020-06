Impacts de la Covid-19 au Bénin : révision à la baisse de la croissance économique

A la faveur du point de presse animé par le ministre du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané et le ministre de l’économie et des finances, Romuald Wadagni, les émissaires du gouvernement ont annoncé une révision en baisse des prévisions de croissance du Bénin en raison de la pandémie de la covid-19.

Contre 7,6% précédemment attendu, le taux de croissance attendu au Bénin pour le compte de l’année 2020, est revu de moitié, soit 3,5%. Ceci, du fait des effets de la pandémie de la covid-19 qui a de grave répercussion sur l’économie après les effets de la fermeture des frontières nigérianes.

A en croire Abdoulaye Bio Tchané, ministre du plan et du développement, «les mesures de restrictions mises en place ont affecté l’activité économique dans les différents secteurs du développement du pays, notamment les transports aériens et portuaires, les entreprises agricoles et industrielles».

Il urge donc de redresser l’économie, d’où les initiatives prises par l’Etat au dernier conseil des ministres pour accompagner divers acteurs économiques. Un montant d’environ 74,12 milliards a été en effet mis à disposition pour accompagner des entreprises dans diverses charges de confinement, dispenser d’autres de paiement de certaines taxes ou encore, réduire considérablement ce que devraient payer certaines.

Dans ce fonds, 5,76 milliards de FCFA sont destinés à une subvention générale sur les tarifs d’électricité et d’eau au profit de tous les citoyens, 4,98 milliards aux artisans et autres corps de métiers, avec un total de 55 mille bénéficiaires visés au terme du recensement et, 63,38 milliards au profit des entreprises dont, une partie orientée vers le paiement de 70% du salaire brut des employés déclarés sur une période de 3 mois.

C’est sans compter le remboursement des crédits de TVA et l’exonération de la taxe sur les véhicules à moteur ou la conversion en crédit d’impôt pour l’année à venir. Toutes ces mesures permettront de relancer l’économie dès 2021 après cette chute drastique des prévisions en cours.

Par Bidossessi WANOU