Impacts du coronavirus : les précautions du GIM-Uemoa pour le marché financier

Pour protéger les acteurs du marché financier des impacts du covid-19, le Groupement Interbancaire Monétique de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (GIM-Uemoa) prend des mesures préventives.

Le GIM-Uemoa suit de très près la progression de la pandémie du Coronavirus (COVID-19) qui continue d’évoluer dans le monde, impactant tous les secteurs d’activités et la vie quotidienne des populations.

C’est dans cette dynamique que leGroupement Interbancaire Monétique de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine prend des mesures préventives afin d’atténuer les risques et minimiser l’impact de coronavirus sur les activités économiques tout en se conformant aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et des autorités sous régionales.

Ainsi, au nombre des mesures pour garantir un niveau de service adéquat, on peut citer, la disponibilité de notre plateforme et des interfaces ; le routage des transactions ; la couverture des opérations ; la surveillance des transactions et équipements ; le traitement des requêtes ; la disponibilité du Centre d’appels 24h/7j ; la continuité des projets.

Pour ce qui concerne le volet commercial et administratif, les échanges sont faits via le mail, le téléphone, WhatsApp et les plateformes de visioconférence. En effet, selon le communiqué signé du nouveau directeur général du Gim-Uemoa, Minayegnan Coulibaly, il y a des mesures pour sécuriser le personnel et les partenaires tout en assurant la continuité de ses services, les mesures immédiates.

Il s’agit d’une politique de sensibilisation et de protection à l’endroit du personnel ; le report des évènements, formations et missions du personnel ; la tenue des réunions par vidéoconférence ou téléphone ; la suspension des visites ; le travail à distance pour une partie du personnel ; un dispositif de sécurisation du personnel sur site.

Par Abdul Wahab ADO