Incendies en Californie : Metallica fait un don pour aider à maîtriser les feu

Les thrashers de Metallica s’inquiètent pour la Californie, état d’origine du groupe, en proie, comme tous les ans, à des incendies de forêts qui la ravagent.

Afin d’aider comme ils le peuvent, les membres du groupe ont fait don de 250.000 dollars aux pompiers, par le truchement de leur fondation All Within My Hands, lancée en 2017, et qui aide de nombreuses causes.

«Les incendies sont devenus une tradition qui n’est pas la bienvenue en Californie, et ils s’étendent maintenant sur toute la côte ouest. #AWMH fait don de 250.000 dollars à cinq organisations qui sont au front dans cette crise», peut-on lire sur la page Twitter de l’organisation.