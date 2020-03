Incroyable : 2 mois seulement après une rupture, elle est enceinte d’un autre garçon.

Ces ex qui n’ont aucun respect pour leur relation passée. C’est une histoire de Louis-César BANCÉ.

J’avais une petite amie avec qui j’ai passé d’agréables moments. Notre liaison a duré des années. Nous prévoyions même nous marier. Malheureusement, en cours de route, nous avons buté sur des croc-en-jambes et notre relation, belle comme une aurore, a chuté au crépuscule.

Ma copine et moi nous sommes donc séparés. Mais seulement sept mois après notre rupture, nous nous sommes rencontrés de façon hasardeuse dans une rue du centre ville. Ce que j’ai vu était choquant. Mon ex avait un gros ballon devant elle, enceinte de plusieurs mois !

Nous avons bavardé, et elle m’a précisé que son parachute avait exactement cinq mois. Ce qui signifie que c’est deux mois après notre rupture qu’elle s’est fait enceinter. Deux mois seulement ! Vous vous imaginez ? Pendant que moi je continuais à faire mon deuil, à tenter d’évacuer mon goumin, l’ex, elle, se mettait déjà bien. Paati!

Aucun respect pour notre relation passée pour laquelle elle aurait pu au moins observer un moment de silence. Pour parler comme ceux qui demandent une minute de silence en hommage aux disparus, mon ex aurait pu se mettre en pause pendant un an ou plus avant d’envisager toute autre relation. Par respect pour notre amour-défunt !

Après plus de cinq ans de relation où je ne l’ai même pas enceintée, c’est un autre homme qui vient lui foutre le ballon en deux mois !

Ces ex qui n’ont aucun respect pour leur relation passée devraient considérer qu’après une rupture, il est impérieux d’observer un temps mort avant de remettre les fesses en activité. Oups, pardon, avant de remettre le cœur en activité. Feu sur ceux qui se remettent immédiatement en couple sans observer «la minute de silence».

( Pour être plus sérieux dans cette parenthèse, je crois que le temps d’observation après une rupture permet de ne pas tomber précipitamment sur un autre mauvais choix. Mieux vaut occuper son temps par des choses qu’on aime, le temps de devenir lucide, d’avoir les idées claires et être à même d’ouvrir son cœur à nouveau. Et qui sait, peut-être est-ce juste un moment de répit après lequel la réconciliation se fera avec l’ex ? La sagesse permet de sauver beaucoup de choses, y compris une rupture qu’on aurait cru définitive. )