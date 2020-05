Incroyable : un garçon de 15 ans enceinte sa mère âgé de 37 ans…

La nommée Josiane Laure Potala est une jeune femme de 37 ans qui vit depuis une dizaine d’années avec son seul et unique fils de 15 ans qui s’appelle Potala Jean Pierre.

En effet madame Josiane Laure était bel et bien mariée à monsieur Potala Joseph, un lieutenant-colonel ; mais malheureusement pour cette dernière, ce mariage ne durera que 2 ans puisqu’elle a perdu brusquement son mari qui est décédé d’une balle dans la tête livrant un combat sans Mercie avec des terroristes en 2001 laissant derrière lui sa femme et son fils de 1 ans.

Choquée par cette énorme perte, madame Josiane décide de ne plus se marier avec un autre homme puisque d’après elle, elle aimait follement son mari et avait juré de n’être qu’avec lui jusqu’au restant de ses jours sur terre.

C’est alors qu’elle décide de changer de ville et aller s’installer ailleurs avec lui. Au fur et a mesure que le temps passait, son fils grandissait et ressemblait incroyablement a son père.

«A chaque fois que je regardais mon fils grandir, je revois mon mari à travers lui et je ressentais des sensations inexplicables et plus le temps passait, plus je tombais amoureuse de mon fils et par la suite on commençait a avoir les rapports jusqu’à ce que je tombe enceinte de lui» a-t-elle déclaré.

D’après nos sources proches de la famille, Josiane envisagerait se marier avec son fils affirmant que c’est surement Dieu qui a décidé de lui renvoyer son mari via son fils. La femme a dit qu’elle resterait avec son fils et qu’elle ne se souciait pas de ce que les gens diraient de leur union.