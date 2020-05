Incroyable : un homme de 99 ans divorce de sa femme de 96 ans après avoir découvert qu’elle l’a trompé il y a 60 ans

C’est l’histoire de Sylviane qui est le chouchou de ses parents surtout son père. Il avait confiance en elle et se mettait corps et âme a sa disposition. Il a dit a Sylviane qu’elle devait rester vierge pour son premier mari.

Sylviane a respectée les conseils de son père jusqu’à l’âge de 17ans où elle eu son premier rapport grâce aux mauvaises compagnies qu’elle fréquentait avec «un mec d’une nuit».

Voyant que sa fille a changée de comportement ces derniers jours, il décide de force qu’elle soit vérifié par un docteur. Quelques minutes plus tard elle ira avec ses parents a l’hôpital pour se faire vérifier. Une fois dans la salle elle proposa au docteur qu’il couche avec elle sinon son père l’a tuera. Le docteur étonnée, demanda a la fille si elle est sûre d’elle.

Elle le rassura et il coucha avec elle. Après leurs rapports , elle dit au docteur de mentir a ses parents qu’elle est vierge. Le docteur avec un air étonné refusa automatiquement car s’il mentait sa réputation pourrait être détruite. La fille le menaça en lui disant que si il ne fait pas cela elle dira qu’il venait d’abuser d’elle. Après leurs disputent il regagnèrent enfin les parents.

-docteur, ma fille est-elle vierge ?

-Non monsieur (réponda le docteur)

Tout furieux il gifla sa fille. Sa fille dira automatiquement que le docteur a couché avec elle tout a l’heure. Le docteur nia et Sylviane proposa qu’elle soit examiné pour la second fois et ils verront bien qu’elle a eu des rapports il y a quelques minutes. On vérifia et exactement elle avait raison. Le père porta plainte contre le docteur et envoya sa fille au village pour sa punition en entendant qu’elle accouche.