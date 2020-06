Incroyable : voici ce que Miley Cyrus a fait pendant six mois

La chanteuse américaine Miley Cyrus a fait un choix noble pour préserver sa santé et également tirer un trait sur les antécédents familiaux. Eh oui ! Elle a fait un choix qu’elle suit à lettre depuis six bons mois.

Miley Cyrus a révélé qu’elle était sobre depuis six mois et a décidé de le faire parce que sa famille a des «antécédents de dépendance et de problèmes de santé mentale».

La chanteuse de 27 ans a révélé qu’elle était à l’origine sobre en préparation de la chirurgie vocale, mais a décidé de la poursuivre même après l’opération.

«Je suis sobre depuis six mois. Au début, c’était à peu près cette chirurgie vocale. Mais je pensais beaucoup à ma mère. Ma mère a été adoptée et j’ai hérité de certains de ses sentiments, des sentiments d’abandon et de vouloir prouver que vous êtes recherché et précieux.

Les parents de mon père ont divorcé quand il avait trois ans, alors mon père s’est élevé. J’ai fait beaucoup d’histoire familiale, ce qui pose de nombreux problèmes de toxicomanie et de santé mentale. Donc, je passe par là et je demande: “Pourquoi suis-je comme je suis?”

En comprenant le passé, nous comprenons beaucoup plus clairement le présent et l’avenir. Je pense que la thérapie est géniale. L’une de mes interviews préférées est quand je dis: «Quiconque fume de l’herbe est un mannequin». Celui que j’aime envoyer à mes parents, qui sont de gros stoners, de temps en temps.

Cela a été très important pour moi au cours de la dernière année d’avoir un style de vie sobre parce que je voulais vraiment peaufiner mon métier. J’ai eu une très grosse opération vocale en novembre. J’ai eu quatre semaines de panique où je n’étais pas autorisé à parler.

J’étais tellement déchirée en écrivant sur le tableau blanc, en criant à tout le monde. J’ai eu ce gros biceps en hurlant juste sur maman et en essayant toujours de faire des réunions. Mais cela m’a préparé au calme et au calme», a expliqué Miley dans un podcast.

Miley a également révélé qu’elle craignait que les gens pensent qu’elle n’était «pas amusante» lorsqu’elle était sobre, mais les avantages pour son style de vie ont été énormes.