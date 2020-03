Inde : voici le remède étrange des hindous pour se protéger du coronavirus

Le samedi, des dizaines de dévots hindous ont organisé une fête de consommation d’urine de vache pour prévenir et guérir le COVID-19.

D’après des hindous, l’urine de vache est la solution efficace contre la pandémie de coronavirus qui sévit actuellement dans presque tous les pays du monde. Pour cela, le groupe hindou, Akhil Bharat Hindu Mahasabha qui à son siège dans la capitale de l’Inde, a organisé une fête de consommation d’urine de vache qui a réuni plus 200 personnes.

De nombreux hindous considèrent la vache comme un animal sacrée avec des vertus thérapeutiques. Cependant, les experts ont affirmé à plusieurs reprises que l’urine de vache ne guérit pas des maladies comme le cancer et il n’y a aucune preuve qu’elle puisse prévenir le coronavirus.

«Nous buvons de l’urine de vache depuis 21 ans, nous prenons aussi des bains dans de la bouse de vache. Nous n’avons jamais ressenti le besoin de consommer les médicaments des blancs», a déclaré Om Prakash, un bénévole participant à la fête.

La semaine dernière, un député du Bharatiya Janata Party (BJP) de M. Modi a suggéré que l’urine et la crotte de vache pouvaient soigner le coronavirus. Les membres et partisans du groupe espèrent organiser des événements similaires ailleurs en Inde.

L’agent pathogène, qui a infecté plus de 138 000 personnes dans le monde et fait plus de 5 000 morts, n’a pas de remède scientifique connu et les gouvernements du monde entier luttent pour contrôler la propagation de la pandémie.