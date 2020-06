Infidélité : Top 10 des messages que les amants aiment recevoir

L’infidélité est un piment pour les amants. Et les rencontres lubrifient. Un piment que les messages viennent salés. Avoir un(e) seul(e) partenaire c’est de la monotonie. Alors il faut échafauder un plan d’infidélité avec un grand gout du risque car le mélange est d’un plaisir fou. Quelques messages…

1- Devine ce à quoi je pense en ce moment? Ainsi, cette phrase permet d’entamer une série de messages très chauds entre les deux amants. Ce jeu peut durer jusqu’à leur prochaine rencontre.

2-A quelle heure on se voit? Pour ne pas se faire attraper, ils choisissent une heure qui n’éveillerait pas de soupçons chez leurs partenaires légale.

3- Tu me manques. Pour aiguiser l’appétit chez le partenaire. Ainsi la réponse, c’est tu me manques aussi.

4- Je suis à l’hôtel et je t’attends… Quand l’infidèle reçoit ce message, il ou elle trouvera toutes les astuces pour s’éclipser et se rendre à son rendez vous. Cette personne dira à sa ou son partenaire qu’elle sort faire une course ou qu’elle a une réunion importante après le boulot pour ne pas se faire griller.

5- on se voit finalement quand ? parce que l’occasion de se rencontrer devient difficile d’un côté avec beaucoup de faux bons.

6- Imagine ce que j’ai porté Pour eux, la relation cachée qu’ils vivent est une relation basée sur le sexe. A chaque fois que cet homme ou cette femme parlera à son amant ou à sa maîtresse, elle ou il ne parlera que de sexe.

7- J’ai adoré ce qu’on a fait. Ils aiment beaucoup quand l’autre les valorise sexuellement. Parfois, quand ils ne retrouvent pas de plaisir avec leurs vrais partenaires. Ils se réfugient dans une série de fantasmes jusqu’à leur prochain rendez vous avec leur amant ou leur maîtresse.

8- Je suis bien rentré. Pour annoncer que rien n’eveille les soupçons à la maison et que tout s’est bien passé quand on est rentré.

9- Je ne fais que penser à toi. Ici l’infidèle veut que sa maîtresse ou son amant soit sous sa domination et la seule chose dont il a envie, c’est d’occuper son esprit jusqu’à ce qu’ils se revoient à nouveau.

10- J’ai envie qu’on teste un nouveau truc. Leur relation adultérine survit parce que les deux amants pimentent leur vie sexuelle en essayant de nouvelles choses. Ils acceptent tout et n’ont aucun tabou.