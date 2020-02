Infrastructures sanitaires à Abomey-Calavi : Wadagni boucle le financement du CHU avec 115 milliards FCFA

Le ministre de l’Economie et des finances, Romuald Wadagni, et les représentants de la banque Société Générale ont procédé à la signature de la convention de financement du projet de construction du Centre hospitalier et universitaire d’Abomey-Calavi (CHU). C’était hier, mercredi 5 février 2020 au ministère de l’Economie et des finances, à Cotonou.

175 millions d’euros soit environ 115 milliards FCFA. C’est la cagnotte obtenue par le ministre béninois des Finances pour la construction de l’hôpital de référence que le gouvernement du Bénin entend implanter dans la commune d’Abomey-Calavi.

Conformément aux dispositions contenues dans le Programme d’actions du gouvernement (Pag), cette infrastructure sera bientôt réalisée pour le bonheur des populations. Ce financement bénéficie de la garantie partielle de la Banque publique d’investissement française (BPI-France).

L’étude d’impact environnemental et social est achevée et validée. Un accord entre les parties prenantes au projet est également réalisé pour qu’il soit exécuté tel que voulu par l’Etat béninois. Les travaux de construction sont prévus sur une période de 36 mois.

Ce premier partenariat historique entre le Bénin et cette institution de renom a permis de conclure ce financement à une maturité finale agrégée d’environ 11 ans et à un taux d’intérêt de moins de 4%. Ce qui est très compétitif comparativement aux taux pratiqués sur les marchés financiers régionaux et internationaux.

Le groupement d’entreprises représenté par ’’Bouygues bâtiment international’’ a été désigné pour exécuter le marché de construction et d’équipement de ce centre de santé de référence. Cette infrastructure hospitalière moderne couvrira un site de 15 hectares.

Le CHU d’Abomey-Calavi disposera de services cliniques et d’un plateau technique de haut niveau et ceci, dans plusieurs spécialités médicales et chirurgicales. Elle offrira des commodités pour les explorations diagnostiques, avec des unités de biologie et d’imagerie.

La maîtrise d’œuvre complète a été confiée à l’agence ‘’Michel Beauvais associés’’ qui a finalisé l’analyse du programme technique détaillé et l’élaboration de l’esquisse.

Par Falco VIGNON