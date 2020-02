Innoss’B en a marre de chanter pour la paix au Congo

Le jeune artiste congolais Innoss’B se dit fatiguer de chanter incessamment pour la paix dans son pays alors que cela ne produit aucun effet.

La Rdc en ce moment est sous tension où l’armée congolais se bat contre les ADF qui commettent des tueries spécialement dans l’Est du pays. Soucieux de la situation, des artistes, à travers des chansons, appellent à la paix et à la stabilité dans le pays.

Mais le jeune leader congolais, Innoss’B ne trouve plus l’importance de chanter chaque jour pour la paix alors que rien ne s’améliore.

Dans une interview réalisée à son arrivée à Goma et relayée par le site Mbote.cd, Innoss’B se dit fatigué de chanter chaque fois pour la paix à l’Est du pays parce que les artistes ne sont pas soutenus dans la tâche.

«moi honnêtement je suis fatigué de chanter chaque fois les histoires de paix, ça ne marche pas. Et quand on fait cela, c’est le moment où on a le moins de soutient», se plaint l’artiste devant les caméras à Goma.

«Quand fait ça (chanter pour la paix au Congo), c’est quand on reçoit le moins de soutient possible. Au Congo quand on fait quelque chose, les gens se cachent; mais quand on ne le fait plus, les gens se plaignent», a déclaré Innoss’B.

Le jeune leader n’a pas manqué d’appeler les autres jeunes qui s’embarquent dans les groupes armées à être sages et de ne pas être les bourreaux de leurs propres familles.

Ce week-end, Innoss’B doit se produire au festival Amani qui se tient à Goma, une autre ville meurtrie par les guerres à en croire le site.