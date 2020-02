Innoss’B lance une pique à Gaz Mawete

Actuellement en tournée, Innoss’B a tout de même trouver le temps pour lancer une pique à son rival Gaz Mawete au sujet de ses danses.

Le jeune leader qui sera en concert ce week-end à Bamako a dans un post sur sa story Instagram fait savoir que la danse accompagnée du cri «Boloke musique» que utilise «abusivement» Gaz Mawete dans ses chansons est une propriété de Bebe tshor.

Et vu que le propriétaire est devenu aussi artiste, il serait judicieux que Gaz Mawete qui sera l’invité spécial de Fally Ipupa à Bercy (Paris), trouve son propre concept de danse. «Maintenant que le propriétaire de cette danse est devenu aussi musicien, tous les voleurs de ses pas doivent changer de métier», lance Innoss’B, avec en background sur sa story Instagram, la chanson de Bebe tshor.

En effet, depuis une semaine, Bebe tshor a sorti un clip qui parle de la gratuité de l’enseignement initiée par le chef de l’Etat Félix-Antoine Tshisekedi.

Dans sa chanson, le jeune artiste invite les enfants à l’âge scolaire à aller à l’école au détriment de l’oisiveté et aussi aux adultes à s’impliquer dans la scolarisation de plus petits. Le clip a déjà récolté plus de 180000 vues sur Youtube.

Bebe tshor est le jeune qui s’est fait remarquer, dansant dans une petite culotte noire, sur un podium de Picnic dans une petite vidéo d’une minute qui avait ému plusieurs personnes et avait fait le tour des réseaux sociaux.