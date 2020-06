Insécurité au Mali : l’Onu  proroge d’un an la mission des casques bleus.

Le Conseil de sécurité de l’ONU a décidé, de proroger, pour un an, le mandat de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma).

Toutes les grandes puissances sont unanimes !

Les soldats de la Minusma devront continuer à accomplir leur mission pour un an de plus. Ce vote s’est réalisé dans un contexte où les diplomates sont plus préoccupés par la pandémie de Covid-19.

Si, à Bamako, des manifestations ont réclamé ce mois ci la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta, le Conseil de sécurité tient, lui, à souligner les progrès du rétablissement de la souveraineté de l’État, exigé par l’Accord pour la paix et la réconciliation (APR).

Ainsi, la mission est renouvelée jusqu’en juin 2021 avec le même nombre d’effectifs, et un d’environ 1,2 milliard de dollars. Ce qui fait de la Minusma la troisième opération de paix la plus coûteuse. Selon la résolution prise en Conseil de securité, de nouveaux indicateurs de progrès sur l’APR doivent êtres définis pour la section désarmement, démobilisation, réinsertion et de réintégration, pour la réforme constitutionnelle et pour la mise en place de la zone de développement du nord.

La résolution se chargera aussi pour la première fois des référentiels sur le Centre, où la situation n’a cessé de se dégrader, et où 580 personnes ont été tuées depuis janvier 2020. Enfin, le texte clarifiera encore plus le soutien de la Minusma à la force conjointe du G5 Sahel pour plus d’efficacité lors des missions sur le terrain. Reste à savoir si la MINUSMA va combler les attentes avec cette nouvelle résolution.