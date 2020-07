Insolite : il épouse une mère de 3 enfants contre la volonté de ses parents

Quand on aime, on oublie tout et on se consacre à l’être aimé dit-on. L’histoire que raconte cet homme confirme l’adage.

L’histoire que raconte ce monsieur sous l’anonymat est simplement incroyable.

Alors qu’il savait que la femme dont il est tombé amoureux avait déjà 3 enfants, deux filles et un garçon, il décide de l’épouser. Et ce, avec le mécontentement de ses parents. Aujourd’hui, le couple fête son sixième anniversaire de mariage et a un petit garçon de 3 ans ajouté aux 3 enfants de son épouse.

«Je croyais fermement qu’elle n’était juste pas tombée sur celui qui était fait pour elle, et que j’étais le bon. Malgré sa situation, elle était souriante et ne m’a jamais fait souffrir sous prétexte de se venger des hommes. Elle croyait en son bonheur un jour». Il continue même en disant :« Elle m’apportait cette paix que je recherchais. Et je l’aime toujours d’ailleurs».