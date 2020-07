Insolite : loteries Covid-19 aux USA

Incroyable mais vrai. Des jeunes profitent de la pandémie pour se faire tuer dans un État des USA. Des Loteries Covid-19 s’organisent dans des discothèques.

Ça paraît fou mais une réalité. Les jeunes d’Alabama organisent des soirées exceptionnelles depuis quelques jours. Ils profitent de la pandémie pour gagner des lots. Selon les informations de la chaîne CNN, le premier jeune contaminé au cours de la soirée décroche le pactole. Il part avec le gros lot de la soirée, informe avec désolation la chaîne américaine.

Le jeu consiste à prendre des boissons avec un seul et même verre par les jeunes participant àu jeu. Tous ceux sont contaminés rentrent chez eux avec des lots acquis avec l’argent des boissons vendus lors de la soirée.



Alors que les cas de contamination augmentent de façon vertigineuse, plus d’un bafoue les mesures barrières en Amérique. Cela ne devrait pas surprendre quand on connaît la position du président Donald Trump sur le sujet. Vivement que les jeunes africains ne copient cette vilaine et suicidaire attitude.