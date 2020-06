Insolite : Une mère épouse sa fille en Afrique du Sud

Cette histoire autant insolite est bien réelle. C’est au grand étonnement du peuple sud africain que cette mère et sa fille se marient. Il est récurrent en Afrique de voir des couples homosexuels. Cette fois si, c’est le comble, un couple lesbiennes et pire mère et fille !

Lolita, 26 ans, a célébré son mariage avec sa maman, Loreto 44 ans, à Capetown, en Afrique du Sud. Sa mère Loreto dit avoir été choquée quand sa fille lui a proposé de l’épouser.

Elle affirme que sa fille était prête à quitter la maison si elle refusait de l’épouser. ” J’aime tellement ma fille et je ferais n’importe quoi pour la rendre heureuse “ a t-elle affirmé. Elle poursuit : «À propos d’avoir des enfants, nous ne savons pas encore pour l’instant, mais le temps nous le dira» La fille quant à elle rapporte que sa mère à toujours été là pour elle depuis sa naissance et pour ne pas rester loin de cette dernière, elle a décidée de l’épousera : « J’ai grandi sans avoir un père. J’aime tellement ma mère et elle est tout ce que j’ai. Je ne veux pas rester loin d’elle, c’est pourquoi j’ai choisi de l’épousezr afin que nous puissions vivre ensemble. Elle est jeune et elle sait me rendre heureuse au lit », a déclaré la fille.

C’est avec ces raisons que le couple a décidé de s’unir.