Instagram : le rappeur Booba vient de teaser une nouvelle vidéo

Dans sa dernière photo Instagram, la petite fille de Cardi B, Kulture, accepte de prendre la pose sur un trône en ce jour spécial de Pâques. MCE vous en dit plus !

La fête de Pâques est très sacrée ! La preuve avec Kylie Jenner ! Si la jeune femme est confinée depuis l’annonce de Donald Trump, elle accepte de faire une exception.

En effet, la chérie de Travis Scott veut absolument le rejoindre à Palm Springs pour faire plaisir à sa fille Stormi. Celle-ci tient à ce que leur famille soit réunie ! Ainsi, Kylie Jenner prépare une chasse aux oeufs digne de ce nom pour son enfant. D’ailleurs, Khloé Kardashian fait exactement la même chose de son côté !

Surtout que ce dimanche 12 avril, sa fille True fête ses 2 ans. Alors, cette dernière met le paquet pour ce jour si spécial. Et on aurait bien voulu partir à la chasse au chocolat avec elle !

D’ailleurs, Cardi B tient aussi à fêter ce jour de Pâques comme il se doit ! Pour l’occasion , la rappeuse américaine a habillé sa fille Kulture d’une manière très élégante !

En effet, Kulture veut aussi partir à la chasse au chocolat comme tous les autres enfants du monde ! Alors, Cardi B tient à respecter sa volonté. D’ailleurs, Cardi B adore partager des photos de son enfant sur les réseaux sociaux. Eh oui, la jeune femme est vraiment très fière de son petit bout de chou.

Alors que la petite amie d’Offset vit de plus en plus mal le confinement, celle-ci peut se consoler avec sa petite princesse. Et elle le prouve sur Instagram ! En effet, Cardi B demande à Kulture de prendre la pose sur une magnifique chaise pour l’occasion. Et il faut croire que la fillette exécute sans râler !

Eh oui, telle mère telle fille ! Ainsi, la petite Kulture porte un manteau avec des manches en fourrure, des collants et des jolies petites ballerines vernis. Ainsi, les fans de la rappeuse américaine se rendent compte de la ressemblance entre toutes les deux ! «Elle est trop mignonne ! Joyeuse Pâques !», «Vous vous ressemblez trop».