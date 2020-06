Investissements au Bénin : faible financement des projets agricoles par les banques

Contribuant à hauteur de 32,7% en moyenne au Produit intérieur brut (PIB), l’agriculture est la première source de richesse du Bénin. Mais, les projets du secteur agricole bénéficiant peu des financements des banques commerciales béninoises.

Principale source de création de richesses et d’emplois, l’agriculture béninoise constitue le secteur le plus important de l’économie béninoise. Les statistiques de l’instruit national de la statistique et de l’analyse économique (Insae), indiquent qu’elle contribue pour 32,7 % en moyenne au PIB, 75 % aux recettes d’exportation, 15 % aux recettes de l’État et fournit environ 70 % des emplois.

L’agriculture occupe donc une place prépondérante dans l’économie béninoise mais, ne dispose toujours pas d’une banque agricole pour son financement, comme c’est le cas dans certains pays de l’Uemoa, afin d’accompagner les jeunes entrepreneurs du secteur agricole à bénéficier d’un financement adéquat des chaines de valeurs du secteur et des sous-secteurs, de l’Elevage, de la Pêche, de la Foresterie et de l’agroindustriel. Une situation que déplorent beaucoup de jeunes entrepreneurs agricoles.

«J’ai fait une demande de financement de mon projet d’élevage des lapins, poussins dans des banques de renom en activité au Bénin mais, aucune banque commerciale ne veut me financer bien que ce soit un projet bien rentable» a confié Antonin Amos Apkatcho, jeune entrepreneur agricole. «La majorité des jeunes du secteur agricole est confrontée au manque de financement des banques commerciales au Bénin», a-t-il ajouté.

Pour Romain Hountondji, jeune entrepreneur agricole, «les banques commerciales ne financent pas les projets agricoles. Elles vous rejettent. A la fin de l’obtention de ma licence en agronomie en 2016, j’ai fait des demandes de financement dans les banques commerciales au Bénin pour financer mon projet de transformation industrielle des jus d’oranges et d’ananas mais, jusqu’aujourd’hui 08 juin 2020, rien de concret. Les banques vous tournent en rond puis, refusent de financer le projet. Si le Bénin disposait d’une banque agricole, cette dernière pourrait nous aider à réaliser nos rêves», a-t-il fait savoir.

Néanmoins, il faut mentionner que, dans le secteur de l’agriculture, il existe un Fonds national de développement agricole (FNDA) pour accompagner les petits producteurs, les aider à former ou à formater les projets et programmes pour les soumettre aux financements des banques mais, hélas. Si la croissance en 2019 de 6,4% du Bénin est tirée notamment de l’agriculture et des services, une banque agricole pourrait permettre d’aller au delà de cette performance.

L’importance d’une banque agricole

Une banque dédiée au financement de l’agriculture pourrait offrir beaucoup d’opportunités aux jeunes entrepreneurs qui sont les parents pauvres des banques commerciales. Elle pourra financer les jeunes dans leurs divers projets agricoles et connexes comme l’Elevage, la Pêche, la Foresterie, agro-industrie, pour ne citer que ceux-là. La Banque agricole pourra financer les acteurs du monde rural, ceux de la chaîne de valeurs et, les promoteurs des autres secteurs de l’économie, une large gamme de services financiers adaptés à ses besoins.

Des banques agricoles dans divers pays de l’Uemoa

Dans la plupart des pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine, il y a une banque agricole pour financer les projets du secteur. Le Burkina-Faso, le Sénégal, le Mali disposent d’une banque dédiée à l’agriculture. En Cote d’Ivoire par exemple, à défaut d’une banque, il y a une caisse ivoirienne d’épargne et de crédit agricole depuis 2005. Le Togo aura bientôt sa banque agricole.

Le projet de création d’une banque agricole a été abordé dans plusieurs forums. Une institution de cette nature permettrait aux producteurs et aux jeunes agriculteurs de bénéficier de prêts qu’ils ont du mal à obtenir dans le circuit classique dans l’Uemoa.

L’agriculture occupe près de 70% de la population active et contribue à plus de 40% au PIB. C’est la raison pour laquelle une banque agricole est de nature à soutenir et à renforcer cet important secteur. Mais, au Togo pour permettre aux jeunes de bénéficier de financement, le pays a mis la pression sur les banques qui n’accordent que 0,2% de leurs crédits au secteur agricole.

Les banques reconnaissent qu’elles ne maitrisent pas bien les paramètres de ce secteur qui pèse pourtant 23% du PIB et 38% des emplois. Par ailleurs, s’il y a un accroissement du volume de crédit dans les pays de l’Uemoa au cours des années 2015 et 2016, et qui a augmenté en 2019, selon la BCEAO, moins de crédits sont octroyés dans le secteur agricole.

Par Abdul Wahab ADO