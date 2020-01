Iran : l’énorme appel du pied de Donald Trump

Le président américain Donald Trump a appelé vendredi l’ayatollah Ali Khamenei, guide suprême de l’Iran, à surveiller son langage après un sermon dans lequel il dénonçait les «clowns américains» qui mentent selon lui de la façon «la plus vicieuse» qui soit.

«Le soi-disant “Guide suprême” d’Iran, qui n’est plus très suprême ces derniers temps, a dit des choses méchantes concernant les Etats-Unis et l’Europe», a tweeté Donald Trump. «Leur économie s’effondre et leur peuple souffre. Il devrait faire très attention à ses mots!», a-t-il ajouté.

Khamenei, qui a conduit la prière du vendredi pour la première fois en huit ans, a déploré le comportement des Etats européens dans le cadre de l’accord de 2015 sur le programme nucléaire iranien et s’est réjoui que l’Iran ait pu infliger un «revers» aux Etats-Unis en frappant des bases militaires irakiennes abritant des troupes américaines.