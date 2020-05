Iris Mittenaere décide d’opter pour un look glamour et printanier sur Instagram

Iris Mittenaere attendait sans doute de sortir de chez elle avec impatience. D’une part, pour prendre l’air et faire des photos en extérieur, mais aussi, pour porter un look glamour et printanier.

C’est presque devenu une habitude. Comme pour toutes les «stars», la chérie de Diego El Glaoui reçoit de nombreux commentaires à chacun de ses posts.

Le dernier en date n’échappe pas à la règle. D’autant plus que la tenue choisie par Iris Mittenaere semble avoir fait l’unanimité. La marque Sandro a par exemple posté des flammes. Dans le but de faire comprendre à quel point le look lui allait à ravir.

Pour ce qui est des fans de la belle, tous ont marqué leurs amis, dans l’espoir de gagner le jeu. Mais aussi, en accompagnant les tags de divers émojis pour faire savoir qu’ils validaient la tenue de la belle.

Vous l’aurez donc compris, Iris Mittenaere semble une fois de plus avoir fait l’unanimité du côté de ses fans. Chose qui devient une habitude avec le temps.