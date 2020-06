Iris Mittenaere : la bombe présente sa sélection de lunettes de soleil à ses fans (photo)

Iris Mittenaere a encore bluffé ses fans ! La bombe a partagé s es lunettes de soleil préférées pour l’été. Et son look n’a laissé personne indifférent.

Les internautes ont adoré les lunettes de soleil d’Iris Mittenaere. En effet, ces derniers ont complimenté la miss sur les réseaux sociaux. Il faut dire que la jeune femme est canon !

La chérie de Diego risque donc d’inspirer de nombreuses jeunes femmes avec sa story. Elle a d’ailleurs partagé le lien de ses lunettes pour permettre à ses fans de copier son look.

L’ancienne Miss Univers n’a plus à faire ses preuves dans la mode. En effet, la bombe fait toujours l’unanimité avec ses outfits.

Iris Mittenaere a d’ailleurs créé sa propre collection de vêtements avec la marque Morgan. Et ses créations connaissent un joli succès auprès des internautes.

Pas de doute : la it girl n’a donc pas fini de nous surprendre avec ses projets mode ! On a hâte de voir ses prochaines collaborations. Et vous ?