Iris Mittenaere : la jeune femme répond à des rumeurs concernant son corps

Iris Mittenaere a répondu à plusieurs rumeurs via sa story Instagram… En effet, l’ancienne reine de beauté était visiblement très agacée …

Depuis le début du confinement, Iris Mittenaere a pris l’habitude de partager beaucoup de ces recettes healthy avec ses abonnés ! En effet, la jeune femme de 27 ans ans a développer une véritable passion pour la cuisine !

Seulement, en prenant aussi soin de son corps, certains haters lui ont envoyé des messages pas très agréables à lire ! Iris a donc décidé de partager l’un d’entre eux !

Ainsi, un internautes a envoyé à Iris Mittenaere le message suivant. «Tu es ravissante mais fais attention à ton régime. Cherches-tu à faire l’apologie de l’anorexie car tu es de plus en plus maigre?» Une question qui a fait bondir l’ex miss France !

Iris Mittenaere a donc répondu au message en question via sa story Instagram ! Une manière de clore le sujet une bonne fois pour toute ! «Manger sainement ne veut pas dire vouloir maigrir mais vouloir être en meilleure santé !» A t elle indiqué !

Iris a ajouté. «Si vous me connaissiez, vous sauriez que ma ‘maigreur’ a été un complexe durant toute mon enfance ! Lors des visites médicales à l’école, on écrivait ‘trop maigre’ sur mon carnet. On m’insultait dans la cour, alors non. Je ne fais pas l’apologie de la maigreur !»

Enfin, Iris, la chérie de Diego El Glaoui ajoute la phrase suivante pour clore le sujet ! «J’ai enfin appris à aimer mon corps et à me concentrer plus sur ma santé que sur la taille de mes cuisses.»

Un beau message ! Espérons donc que les fans de la belle Iris ont eu une réponse à leur question… Et surtout qu’ils arrêteront de répandre de fausses rumeurs sur la belle brune !