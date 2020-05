Iris Mittenaere : la reine de beauté dévoile une photo d’elle équipée d’un masque chirurgical

Ce samedi 16 mai 2020, Iris Mittenaere a posté une photo d’elle pas comme les autres sur Instagram ! En effet, la reine de beauté portait un masque chirurgical…

En cette première semaine de déconfinement, Iris Mittenaere n’a pas chômé ! En effet, la jeune femme a repris le chemin des studios de photo ! D’ailleurs en début de semaine, la chérie de Diego El Glaoui se filmait via sa story Instagram en plein shooting photo !

Si le début de semaine était placé sous le signe du travail… Ce week-end, l a jeune femme en a profité pour passer du temps avec son chéri… Mais dehors, et plus dans leur appartement parisien ! En effet, le couple a passé un moment des plus romantique dans un parc !

En effet, ces derniers ont fait un pique nique 100% healthy sur l’herbe d’un parc ! Un instant de pure bonheur pour Iris et pour son chéri qui ont dû apprécier l’air frais…

Suite à cela, le couple s’est accordé encore une fois un moment de détente… Mais cette fois ci devant la télévision ! Il faut dire qu’I ris et Diego passaient à la télévision au même moment ! En effet, les caméras de 50 minutes Inside étaient venues leur rendre visite… Ce n’est pas rien !