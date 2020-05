Iris Mittenaere : la starlette a pris la pose sous le soleil et elle est sensuelle

Iris Mittenaere profite du temps estival pour faire bronzette sur son balcon. Ainsi, elle s’est affichée sexy sur Instagram.

Ce mercredi 20 mai, Iris Mittenaere a voulu profiter comme il se doit du beau temps à Paris. Ainsi, il semble bien que la star soit restée sur son balcon pendant plusieurs heures. Néanmoins, elle n’a pas hésité à partager cela sur Instagram.

En effet, sur une photo, les fans peuvent retrouver la Miss France 2016 en plein soleil. La starlette porte une belle robe décolletée qui met en avant ses formes. Puis, on peut surtout remarquer que la chérie de Diego brille de mille feux !

Iris Mittenaere a utilisé un filtre pour briller et cela met encore plus sa robe en valeur. La starlette est très belle et on peut même voir que son visage brille sous les rayons du soleil. Il semble bien qu’elle va enflammer la toile avec cette nouvelle photo.

D’ailleurs, la starlette semblait heureuse de pouvoir se reposer un peu au soleil. Il semble bien qu’elle se réjouisse du beau temps. «Amour & Soleil» a t-elle écrit sur Instagram. Ainsi, la star a tous les ingrédients pour être heureuse puisqu’on la sait très amoureuse de Diego !