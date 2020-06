Iris Mittenaere : le mannequin fait sensation avec sa tenue sur Instagram (photo)

Grâce à son règne de Miss France et Miss Univers, Iris Mittenaere est devenue une vraie influenceuse sur les réseaux sociaux. Suivie par 2,4 millions d’abonnés sur Instagram, elle n’hésite pas à dévoiler ses conseils.

Désormais, la vie reprend son cours. C’est aussi le cas pour Iris Mittenaere qui enchaine les projets depuis la fin du confinement. Presque toutes les semaines, la belle blonde fait des shooting photos.

Mais ce n’est pas tout. Elle a aussi retrouvé ses proches . Pour la fête des mères par exemple, elle était avec sa maman, sa mamie et sa grande soeur. Ce samedi 13 juin, le mannequin s’est aussi offert une petite soirée avec ses amis.

Et comme toujours, elle a sorti sa plus belle tenue. En effet, elle a opté pour une tenue blanche et noire assez moulante qui a mis en valeur son corps de rêve.

Pour sa coiffure, elle a fait dans le naturel. En effet, elle a lâché ses cheveux et opté pour un maquillage très doux qui a aussi mis en avant ses yeux et son regard de braise.