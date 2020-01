Irrégularité de gestion au PAPSFRA : arrêt du projet, le reliquat réaffecté

Réuni pour son premier conseil des ministres de la nouvelle année hier mercredi 08 janvier 2020, le gouvernement a pris acte des irrégularités de gestion au Projet d’Appui à la Promotion des Services financiers ruraux adaptés (PAPSFRA) et a décidé de l’arrêt du projet. Sachant que le projet n’est pas réglementairement à son terme, le reliquat est redéployé.

Prévu pour prendre fin en 2022, le Projet d’Appui à la Promotion des Services financiers ruraux adaptés (PAPSFRA), l’arrête dudit projet a été ordonné par le gouvernement. Et pour cause, la revue à mi-parcours du projet sur les exercices 2016 et 2017 a révélé des cas de mauvaise gouvernance avérée. Un délit que combattent sans faille le président Talon et son gouvernement depuis Avril 2016.

L’audit sur la période ciblée de la gestion du Projet d’Appui à la Promotion des Services financiers ruraux adaptés (PAPSFRA) a en effet révélé nombre d’irrégularités entre autres, l’octroi fantaisiste des primes ne reposant sur aucune base réglementaire ; la mise en place de crédits sans études préalables pertinentes; le rééchelonnement inapproprié des crédits ; ainsi que des dépenses sans pièces justificatives valables et sans autorisation régulière pour ce qui est des guichets ruraux de l’Association des Services financiers (ASF Bénin); des travaux de fiabilisation des portefeuilles crédit et épargne, puis de reconstitution de la comptabilité ont permis de mettre en évidence des impayés d’un montant de quatre (4) milliards de FCFA environ ; de l’épargne collectée à hauteur de trois milliards cinq cents millions (3.500.000.000) de FCFA ; et environ deux (2) milliards de fonds propres négatifs, des contre performances qui ont induit une réduction des engagements du Fonds international de Développement agricole (FIDA), co-financier du projet, au Bénin.

Atterrés et très déçu par ce fâcheux résultat d’audit, le conseil a ordonné l’arrêt dudit projet et le redéploiement de ses reliquat à au programme régional intégré des marchés agricoles au Bénin et au Togo (PRIMA). Aussi, le gouvernement envisage de nommer un administrateur provisoire pour assurer le redressement de l’ASF Bénin et la poursuite des mis en cause dans cette mauvaise gouvernance en vue d’obtenir le remboursement des fonds impayés.

C’est là une preuve de tout l’engagement du gouvernement à définitivement enrayer la mal gouvernance et à prôner l’orthodoxie dans les affaires publiques. Cette veille active en est la preuve suivie d’une bonne foi et d’un savoir faire, ce qui a permis d’affecter le reliquat à un autre projet sous-régional ; le programme régional intégré des marchés agricoles au Bénin et au Togo (PRIMA), ce qui permet de poursuivre inlassablement le chantier de développement ouvert au profit de la masse et dans l’intérêt commun du peuple.

Il faut signaler qu’à l’ouverture de ce premier conclave de l’équipe gouvernementale, les ministres ont sacrifié à la tradition en formulant leurs bons vœux au chef de l’Etat et ont renouvelé leur fierté à servir à ses côtés et surtout l’engagement à poursuivre sans relâche le travail pour la réalité de l’ambition que porte le Chef de l’Etat de révéler le Bénin au monde à la fin de son quinquennat.

En réponse aux vœux de l’équipe, «Nous devons travailler jusqu’à épuisement car c’est que le peuple attend de nous» a réitéré le président Talon qui a à nouveau exhorté toute l’équipe au travail acharné et bien fait.

Par Bidossessi WANOU