Isolé dans le désert pendant douze jours, Jared Leto découvre la pandémie de coronavirus

Déconnecté, Jared Leto le fut pendant une douzaine de jours dans le désert. De retour d’une longue méditation, l’acteur a découvert l’ampleur de la pandémie de coronavirus qui paralyse le monde. Un choc dont il a fait part sur les réseaux sociaux.

«Wow. Il y a 12 jours, j’ai commencé une méditation silencieuse dans le désert. Nous étions totalement isolés. Pas de téléphone, aucune communication, etc. Nous n’avions aucune idée de ce qui se passait à l’extérieur de l’établissement», a écrit Jared Leto, 48 ans, sur Twitter.

«Hallucinant», c’est ainsi que l’interprète du Joker dans «Suicide Squad» a qualifié le monde si différent qu’il retrouve après s’être coupé des êtres pour une retraite spirituelle.

Pendant son absence et alors que le gouvernement appelle au confinement le plus total, Jared Leto a reçu de nombreux messages de ses proches, ainsi que de ses fans qui ignoraient sa situation.

Le comédien et également leader du groupe «30 Seconds To Mars» a donc décidé de «rattraper les événements». Envoyant de «l’énergie positive à tous», il a par ailleurs demandé à chacun de «rester chez soi». Une occasion unique de se recentrer sur soi et de pratiquer le yoga et la relaxation.