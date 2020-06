Italie : arrestation d’un infirmier soupçonné d’avoir tué huit personnes âgées

Un infirmier soupçonné d’avoir tué huit personnes âgées dans une maison de retraite du centre de l’Italie a été arrêté après une enquête de près de deux ans, ont annoncé lundi les agences de presse italiennes.Le parquet d’Ascoli Piceno, dans la région des Marches (centre-est), avait lancé une enquête en septembre 2018 après une vingtaine de décès «anormaux» dans une maison de retraite locale.Les enquêteurs, qui ont saisi de nombreux dossiers médicaux, sont remontés jusqu’à un infirmier soupçonné dans un premier temps d’être à l’origine de deux décès et d’avoir volé du matériel sanitaire.Après de nombreuses analyses médicales, le parquet a finalement ordonné son arrestation, le soupçonnant d’avoir tué huit personnes et d’avoir tenté d’en tuer quatre autres.L’homme de 57 ans, dont le nom n’a pas été rendu public, aurait injecté entre janvier 2017 et février 2019 des doses massives de médicaments à ses victimes, provoquant ainsi leur décès.Plusieurs cas de ce genre ont défrayé la chronique italienne ces dernières années, impliquant infirmiers, infirmières, mais aussi un médecin.

