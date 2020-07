Italie : le compositeur Ennio Morricone passe de vie à trépas

Le compositeur italien Ennio Morricone, l’homme aux 500 musiques de film, est mort à l’âge de 91 ans. Il «s’est éteint à l’aube du 6 juillet avec le réconfort de la foi», a annoncé dans un communiqué l’avocat et ami de la famille Giorgio Assumma, cité par les médias italiens. Il est resté «pleinement lucide et d’une grande dignité jusqu’au dernier moment», affirme le communiqué.

Le maestro italien est mort dans une clinique romaine des suites d’une chute. Il s’était brisé le fémur il y a quelques jours, écrit l’agence de presse ANSA.

L’hommage de la classe politique italienne a été unanime. «Nous nous souviendrons pour toujours et avec une reconnaissance infinie du génie artistique du maestro Ennio Morricone. Il nous a fait rêver, il nous a émus et fait réfléchir, écrivant des notes inoubliables qui resteront pour toujours dans l’histoire de la musique et du cinéma», a réagi sur Twitter le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte.

«Ennio Morricone l’empereur de la musique au cinéma, un harmonica, des rythmes, mélodies, instruments inattendus, des trilles, 3 notes faciles à retenir, la prodigalité de ses partitions», a réagi sur Twitter Gilles Jacob, ancien directeur du Festival de Cannes.

Né à Rome en 1928, le musicien s’est fait connaître au début des années 1960 en composant notamment les partitions de films de Sergio Leone.

Par Aron OLOKOU