Ivre, un père de famille égare sa fille de 11 ans la nuit du réveillon

Un père de famille a passé la nuit de la Saint-Sylvestre avec sa fille de 11 ans à Morteau, en Franche-Comté.

Ils ont dîné ensemble dans un restaurant de la ville pour fêter la nouvelle année. Mais, durant le repas, le papa a enchainé les verres d’alcool.

Sentant au bout d’un moment qu’il était trop ivre pour s’occuper de sa fille et la ramener en voiture, le papa a confié l’adolescente à un couple de clients du restaurant. Il leur a demandé d’en prendre soin puis a continué de s’enivrer.

Un peu plus tard dans la nuit, alors qu’il était complètement saoul, il s’est aperçu que sa fille n’était plus là et ne se souvenait plus l’avoir confiée.

Après l’avoir cherchée en vain, il s’est résolue à appeler les gendarmes. Un vaste dispositif de recherche a alors été déployé dont une équipe cynophile et plusieurs dizaines de militaires.

L’enfant a finalement été retrouvée en sécurité, au petit matin, chez le couple qui l’a recueillie la veille, et le dispositif de recherche a pu être levé.