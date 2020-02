Coronavirus : Jackie Chan offre une belle récompense à celui qui trouve un remède contre le virus

Alors que le coronavirus fait rage en Asie et au-delà, la star hongkongaise de cinéma a exprimé son soutien aux personnes touchées par l’épidémie, encourageant la lutte contre le virus.

Jackie Chan a promis une récompense d’un million de yuan (130.000 euros) à celui qui parviendra à créer un vaccin contre le nouveau coronavirus qui a fait, selon le dernier bilan, plus de 800 morts, presque tous en Chine.

«La science et la technologie sont la clé pour vaincre le virus, et je crois que beaucoup de gens ont les mêmes idées que moi et espèrent qu’un remède pourra être développé le plus rapidement possible», a écrit l’acteur sur le réseau social chinois Weibo.

«J’ai maintenant une idée “naïve”. Quelle que soit la personne ou l’organisation qui l’accomplit, je tiens à la remercier avec 1 million de yuans (soit 130 000 euros)».

L’acteur hongkongaise s’est dit «touché» de voir ses compatriotes faire face à l’épidémie, s’engageant lui aussi dans cette lutte en offrant des masques, des vêtements de protection.

«Je cherche constamment des réseaux d’approvisionnement en matériel, vulgarise les connaissances en matière de prévention et de contrôle, chante et encourage, etc».

«Je ne veux plus voir les rues désertes alors qu’elles auraient dû être animées. Je ne veux pas voir mes compatriotes lutter jusqu’à en tomber malade au lieu de profiter de la vie», a-t-il conclu.