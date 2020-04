«J’ai attrapé ma mère en train de dormir avec mon oncle», une dame crie à l’aide

Je n’aurais pas imaginé qu’un jour comme celui-ci se produirait jamais, quand je serais confronté à la décision de faire la bonne chose ou de laisser le mal régner.

J’avais vécu toute ma vie sur l’une des morales que mes parents m’ont enseignées en grandissant, c’était de toujours défendre la vérité quoi qu’il arrive.

J’ai vécu selon cette norme d’intégrité toute ma vie jusqu’à mes 17 ans et je me suis retrouvé dans un dilemme qui continue de me hanter et de me faire remettre en question mon intégrité.

Je vis avec mes parents et mon petit frère dans un appartement de trois chambres construit par mon père.

Mon père était un homme d’affaires riche qui importait des marchandises. Je ne manquais de rien en grandissant parce que mon père s’est assuré d’en avoir plus qu’assez.

Cependant, les choses se sont effondrées quand j’avais 17 ans. Mon père a perdu son envoi et tous ses biens ont péri dans la mer. Son entreprise a commencé à s’effondrer rapidement. Les banques étaient sur son cou pour rembourser les prêts qu’il a pris, sinon il perdra toutes les garanties.

Tous les efforts de mon père pour réunir les fonds nécessaires pour rembourser les prêts qu’il a contractés auprès des créanciers ont échoué.

Quelques semaines plus tard, les banques lui ont envoyé un avis de paiement ou une disposition à confisquer ses biens s’il n’effectuait pas les versements comme convenu.

Après plusieurs avertissements et incapacité de rembourser les prêts, les banques ont revendiqué la propriété de toutes les propriétés de mon père, y compris notre maison.

La vie est devenue insupportable après cet incident. C’était comme si notre monde entier s’écroulait. Toutes les richesses que mon père avait acquises en 30 ans ont été perdues.

Nous avons dû emménager avec le frère cadet de mon père, dont la femme et les enfants résident à l’étranger.

Mon oncle avait environ 50 ans et 3 ans de moins que mon père. Il nous a gracieusement acceptés dans sa maison et c’est ainsi que nous avons commencé à vivre avec mon oncle.

Cependant, les choses n’étaient plus les mêmes pour mon père. Il ne pouvait pas supporter les pertes dévastatrices. C’est dans cette dépression que son état de santé s’est détérioré et un mois plus tard, il a perdu la vie.

La famille a pleuré. J’ai pleuré tous les jours parce que mon père était mon espoir et mon héros.

J’ai dû me trouver un emploi pour pouvoir aider ma mère et mon frère cadet. Je ne voulais pas que nous dépendions uniquement de notre oncle pour tout.

À peine trois (3) mois après la mort de mon père, l’attitude de mon oncle a changé envers nous. Il a commencé à se plaindre de pratiquement tout.

Ma maman l’a remarqué et a décidé de lui en parler. Après l’entretien, son attitude est devenue normale. Je ne savais pas que le changement soudain était le résultat d’un compromis.

Un jour, j’ai quitté le travail plus tôt que d’habitude à cause de douleurs corporelles. Dès que je suis rentré à la maison, je suis allé directement dans la chambre que mon oncle nous a donnée mais ma mère était introuvable. J’ai décidé de vérifier mon oncle.

Immédiatement j’ai ouvert le rideau de sa chambre, j’ai vu mon oncle au-dessus de ma maman. Le frère cadet de mon père couche avec ma mère? C’était honteux et incroyable.

Je étais tellement en colère. Comment ma mère et le frère de mon père peuvent-ils faire une telle chose à peine 3 mois après le décès de son frère?

J’ai confronté ma mère à ce sujet. Elle a donné l’excuse qu’elle était humaine et que mon oncle a été gentil avec nous depuis que notre père est décédé. Elle a également dit qu’elle avait accepté de coucher avec mon oncle en échange de prendre soin de nous et de nous assurer d’avoir un endroit pour rester.

Quelle excuse fragile! J’étais encore plus agité par la réponse que j’ai reçue d’elle et lui ai dit que j’allais confronter mon oncle à ce sujet et s’il refusait de mettre fin à l’acte honteux, j’allais faire rapport aux autres membres de la famille.

Ma maman a remarqué que j’étais sérieux. Elle a supplié et promis de mettre fin à un tel acte. Je l’ai cru. Je ne savais pas que le chien revenait toujours à son vomi.

Peu de temps après, je les ai surpris à nouveau à dormir ensemble. Cette fois, j’ai confronté mon oncle mais il m’a giflé et a menacé de m’envoyer, ma mère et mon petit frère hors de la maison si j’osais faire du bruit à ce sujet.

C’est devenu une norme. Ma maman dort maintenant à volonté avec mon oncle. Ils ne me le cachent même plus.

En ce moment, je suis confus. Je ne sais pas quoi faire d’autre. C’est une honte pour ma famille et une insulte à la mémoire de mon défunt père

J’ai besoin de vos avis.