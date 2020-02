«J’ai eu des aventures» : Maria Mobil et Jonathan Morrison, palabre est fini!

La top model togolaise Maria Mobil et son petit ami, Jonathan Morrison, ont finalement trouvé un terrain d’entente après leur différend qui a enflammé les réseaux sociaux ces derniers jours.

La bimbo togolaise, Maria Mobil était très remontée contre son petit ami Jonathan Morrisson après avoir découvert que ce dernier a eu un enfant avec une autre femme. Une nouvelle qui a très mal été digérée par la top model togolaise qui n’a pas pu s’empêcher de tout balancer sur la toile.

«Je suis extrêmement blessée et déçue de ma relation mais c’est la vie. Je ne peux pas croire que l’homme que j’aime et à qui je suis fidèle, m’ait mentie pendant tout ce temps alors qu’il a un bébé avec une autre femme. Je tremble littéralement en ce moment, je ne peux pas respirer. Dieu, s’il vous plait, aidez-moi», avait-elle écrit sur Instagram.

De son côté, Jonathan Morrison avait confié qu’il avait effectivement eu une relation avec la fille en question mais bien avant de se mettre en menage avec Maria Mobil. De plus, le jeune businessman ivoirien ne croit pas être le véritable père de l’enfant d’autant plus que son ex petite amie avait affiché son intention de se faire avorter surtout que de l’argent lui avait été remis à cet effet.

Les explications de Jonathan Morrisson semblent avoir convaincu Maria Mobil puisque, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’on aperçoit Jolie Amina aux cotés de son homme tout heureux. Et la bimbo togolaise a affirmé qu’un test Adn sera effectué dans les prochains jours afin de savoir s’il y a un lien de paternité entre Jonathan et le fils de la jeune fille.

«J’étais très en colère parce que lui, il ne m’a jamais parlé de cette relation, et quand j’ai appris qu’il avait un enfant avec une autre, je lui ai demandé et lui n’arrivait même pas à trouver ses mots. Mais nous allons faire un test d’Adn pour savoir si Jonathan est le véritable père de l’enfant…Mais de toutes les façons, si cet enfant est de Jonathan, ce sera aussi le mien parce qu’il a connu cette fille bien avant moi. Il n’a pas couché avec cette fille pendant qu’il était avec moi, mais bien avant. Donc je ne peux pas lui en vouloir pour ça parce que moi aussi j’ai eu des aventures avant d’être avec lui», a déclaré Maria Mobil.