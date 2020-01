«J’ai eu des élèves filles qui me faisaient la cour, et j’ai cédé deux fois», se confie un enseignant

L’enseignant environnementaliste et militant politique, Bertin Takoulo était l’invité de l’émission ABK Matin le 20 Janvier 2020. À cette occasion, s’il a marqué son auditoire par des prises de postions fracassantes, l’enseignant a aussi fait de grandes révélations.

«J’ai décidé de ne plus jamais enseigner dans les établissements secondaires. Tant qu’il n’y aura pas les États généraux de l’éducation, tout va se dégrader de plus en plus…Je suis de ceux qui pensent que le fouet doit être de retour dans les établissements scolaires…

J’ai eu des élèves filles qui me faisaient la cour, et j’ai cédé deux fois, au vu de la insistance et la persistance de ces techniques de drague, avec les filles qui exposaient leur poitrine et écartaient leurs jambes pour nous séduire.

Il est difficile pour les enseignants de travailler dans ces conditions…Au vu du paiement précaire, et de la clochardisation des enseignants, le diplôme n’a plus sa place dans l’enseignement au Cameroun…Ceux qui enseignent aujourd’hui à 80% sont des gens qui n’étaient pas destinés à enseigner», se confie t-il.