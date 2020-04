«J’ai trompé mon mari alors que j’étais enceinte», témoignage une maman

Sans être jugée ni incomprise, une jeune maman a pris son courage à deux mains et avec beaucoup de pudeur, elle a raconté comment elle en est arrivé à tromper son mari alors qu’elle était enceinte de six mois.

Nous attendions cela depuis de longs mois déjà. Quand j’ai appris ma grossesse, nous étions très heureux mon mari et moi. Nous allions enfin construire ce foyer que nous désirions tant…

Les trois premiers mois ont été idylliques, nous étions très excités, nous avons préparé la chambre, fait des emplettes, annoncé cette grande nouvelle à tout le monde… Nous étions sur un petit nuage.

Et puis au bout de trois mois, mon corps a commencé à changer. Mon ventre s’est bien arrondit, j’avoue ne pas avoir fait trop attention à mon poids malgré les avertissements de mon gynécologue.

Au bout de six mois, j’avais déjà pris 12 kilos, et je ne ressemblais plus vraiment à ce que j’ai toujours été. C’est à ce moment que mon mari a commencé à ne plus me toucher.

Le soir, il faisait en sorte de se coucher bien après moi, il sortait un peu plus que d’habitude avec ses amis… J’étais complètement paniquée à l’idée qu’il me trompe parce que je ne lui plaisais plus.

J’ai essayé de lui tirer les vers du nez mais il me disait que le bébé le bloquait complètement, mais que non, il ne me trompait pas, qu’il n’allait pas foutre en l’air 15 ans d’amour pour quelques mois d’abstinence.

Je n’étais pas vraiment rassurée. Malheureusement, la distance entre nous deux n’a fait que s’allonger… Je me sentais très seule, indésirable, grosse, moche…

Jusqu’au jour où au bureau, un de mes collègues avec qui je me suis toujours très bien entendue m’a demandé ce qui n’allait pas. Jamais je n’aurai penser pouvoir me confier à lui, mais j’avais besoin de lâcher les vannes… Je lui ai tout raconté. Que je n’avais plus de relations, que je me sentais larguée, délaissée par mon mari.

Quand j’ai terminé mon monologue, cet homme, qui me regardait et m’écoutait depuis de longues minutes m’a dit une chose qui m’a littéralement fait flancher : «moi je te trouve très belle». La suite, vous la connaissez. Je n’avais jamais trompé mon homme avant…

Pendant ce moment, j’ai eu l’impression de redevenir une femme, une maîtresse, celle qu’on désire… Sauf que le remord est venu frapper à ma porte dés la fin de la parenthèse. Je suis rentrée chez moi, je n’osais pas regarder mon mari. J’ai, pendant 15 jours éviter son regard. Il a senti que quelque chose clochait.

Il a tenté de savoir, mais je me suis refusée de lui avouer. J’avais trop peur de sa réaction… Et puis j’ai accouché. Depuis notre vie est redevenue tout à fait comme avant, mais j’ai ce secret en moi que je ne lui dévoilerai pas.

Il ne s’est plus jamais rien passé avec mon amant d’un jour, nous n’en avons plus jamais parlé… Finalement, ça ne m’a pas apporté grand chose. Quelques minutes de plaisir pour se morfondre depuis. Mais je l’ai fait et je ne peux pas revenir en arrière.

je me suis sentie honteuse, puis fière. Navrée puis résignée… Aujourd’hui, je vis avec ça. peut-être qu’un jour je trouverais le courage de tout dire à mon mari, mais pour le moment je ne l’ai pas, alors je reste comme ça…