James Bond : Pierce Brosnan remplacé de la franchise, il dit ce qu’il ressent

En 2004, l’acteur américain Pierce Brosnan a été informé qu’il ne jouerait plus James Bond et que la franchise serait à la recherche d’un nouvel homme de premier plan.

À l’époque, Pierce, qui a joué dans quatre films Bond, a déclaré qu’il était «complètement choqué et qu’il venait de donner un coup de pied au bord du trottoir avec la façon dont il s’est déroulé».

Maintenant, il a une vision différente de ce qui s’est passé. Il a dit : «Il n’y a pas de regret, je ne laisse pas le regret entrer dans mon monde… Cela conduit juste à plus de misère et plus de regrets. Bond est le cadeau qui continue de donner et qui m’a permis d’avoir une belle carrière. Une fois que vous êtes marqué comme un Bond, il est avec vous pour toujours, alors vous feriez mieux de faire la paix avec lui et vous feriez mieux de comprendre que lorsque vous franchissez ces portes et prenez le manteau de jouer James Bond».