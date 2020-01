James Van Der Beek s’engage pour l’accès aux protections hygiéniques pour toutes

L’ancien acteur de Dawson , James Van Der Beek, a accepté d’être l’ambassadeur d’une nouvelle campagne pour l’accès aux protections intimes pour toutes, aux côtés de la marque Always, et des magasins Walmart. Le projet concerne les Etats-Unis.

«J’ai été très impressionné qu’ils demandent à un homme d’être le visage de cette campagne. Je suis un mec débile de base, je n’avais aucune idée qu’une fille sur cinq faisait face à cette ” précarité menstruelle ” aux Etats-Unis», a-t-il expliqué à Page Six .

En effet, aux Etats-Unis, une femme sur cinq ne peut pas se payer de protections hygiéniques. C’est son rôle de père qui l’a inspiré à accepter cette campagne.

«Ça me prépare pour les filles à 1000 %. Se mettre dans ce scénario où on doit rater une répétition de musique ou l’école à cause de quelque chose qui arrive naturellement, c’est totalement fou», explique-t-il.