Japon : un homme qui avait visité des bars pour transmettre volontairement le coronavirus meurt à l’hôpital

Un homme, infecté par le coronavirus, qui s’était rendu dans deux bars de la ville de Gamagori sachant qu’il était contaminé et malgré la demande d’un hôpital de rester à la maison, est décédé.

L’homme, âgé d’une cinquantaine d’années, est décédé mercredi dans un hôpital de la préfecture vers 13 heures, rapporte le Tokyo Reporter.

La cause du décès n’a pas été révélée. Cependant, il aurait souffert d’une maladie chronique grave avant d’être infecté par le nouveau coronavirus, ont déclaré des personnes proches du dossier.

«Je vais propager le virus»

Le plus inquiétant est que l’homme s’était rendu dans des bars de la ville afin de transmettre sciemment le virus. L’homme, qui n’a montré aucun symptôme de la maladie lors de sa visite dans les établissements, avait été testé car ses deux parents, avec qui il vit, avaient été testés tous deux positifs au virus.

Dans l’après-midi du 4 mars, le personnel médical avait renvoyé cet homme chez lui après qu’il a été confirmé qu’il était infecté par le coronavirus. Il devait y rester jusqu’à ce qu’un établissement médical approprié soit trouvé pour le traitement. Cependant, il avait décidé de prendre un taxi pour un bar de la ville. Avant de sortir, il avait dit à ses parents qu’il voulait «propager le virus», selon les responsables de la ville.

«Je n’ai que de la colère»

Après s’être rendu dans le premier bar en taxi, l’homme était ensuite allé à pied dans un pub philippin, un établissement avec des hôtesses. Il avait chanté au karaoké et passé son bras autour d’une employée qui le servait, selon une source. Il avait quitté les lieux un peu plus de 30 minutes plus tard.

Au deuxième bar, il avait informé les personnes présentes : «J’ai été testé positif [au coronavirus].» Dès réception des aveux, un membre du personnel avait alerté un centre de santé local. Des agents du commissariat de police de Gamagori, vêtus de vêtements de protection, avaient constaté à leur arrivée que l’homme était déjà rentré chez lui en taxi.

Le 12 mars, une employée du deuxième bar a été confirmée plus tard comme infectée par le nouveau coronavirus. Le lendemain, le propriétaire du pub a porté plainte. «Je n’arrive pas à comprendre cela», a déclaré un membre du personnel. «Je ne peux pas l’exprimer avec des mots car je n’ai que de la colère.»