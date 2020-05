Jason Derulo se casse les dents dans une cascade folle (vidéo)

Grâce au documentaire The Last Dance, des millions d’amoureux de sport ont revécu (ou découvert) la folle épopée des Chicago Bulls menés par Michael Jordan. Un épisode de la série est consacré à son ancien acolyte, Scottie Pippen. Son ex-épouse Larsa Pippen l’a suivi avec attention et lui aurait adressé un message subliminal. La bombe s’est défendue contre des fans de l’ex-basketteur, qui ont voulu lui rappeler son infidélité…

Larsa Pippen compte près de 2 millions de followers sur Instagram et partage avec eux son quotidien en images. Elle en a publié une nouvelle le jeudi 14 mai 2020, un selfie légendé par la phrase suivante : «Trouve quelqu’un qui te fera passer en premier».

D’autres utilisateurs l’ont interpellée pour ce commentaire en apparence anodin. Une personne dont vous seriez la priorité ? Larsa Pippen l’était pour son ex-mari, Scottie Pippen. Malgré le dévouement de la légende de la NBA, l’amie des soeurs Kardashian l’aurait quand même trompée.

«J’ai tout fait pour lui, littéralement tout fait», se défend Larsa Pippen une première fois. Un autre écrit : «Il a été loyal envers toi, non ? Dis-moi si je me trompe, mais t’es pas la première à avoir été infidèle ?» Là encore, Larsa Pippen a répondu. «Arrête de délirer, mec, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je l’ai soutenu et je le soutiens toujours. Ce n’est parce que je n’expose plus son linge sale qu’il sent bon, je n’ai plus envie de m’occuper de ses affaires».

Scottie et Larsa Pippen (née Younan) s’étaient mariés en 1997. Ils s’étaient séparés une première fois en 2016, s’étaient réconciliés, mais ils ont fini par divorcer en 2018. Larsa Pippen aurait eu une liaison avec le rappeur Future.

Les ex-époux sont parents de quatre enfants, Scotty Jr, Preston, Justin et Sophia, âgés de 20 à 12 ans.