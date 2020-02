Jay-Z dévoile sa dernière conversation avec Kobe Bryant

Lors de son passage à l’université de Columbia, Jay-Z a évoqué la mémoire de Kobe Bryant. Et il s’est notamment souvenu de leur dernière conversation.

«L’une des dernières choses qu’il m’a dite a été : “Tu devrais voir Gianna jouer au basket”. Et ça a été la chose la plus douloureuse, parce qu’il était si fier. Et ce regard sur son visage, c’était comme… Je l’ai regardé et j’ai dit : “Oh, elle va devenir la meilleure basketteuse du monde”. Il était juste si fier… Alors c’est vraiment dur», a déclaré Jay-Z comme le relaye USA Today .

Kobe Bryant et sa fille Gianna, 13 ans, sont décédés le mois dernier dans un accident d’ hélicoptère qui a fait 9 morts.