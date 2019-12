«Je craque, je n’en peux plus», Jazz victime d’une fausse couche

Les temps sont durs pour Jazz. Victime d’une fausse couche alors qu’elle attendait son troisième enfant, et au coeur d’un gros scandale sur les réseaux sociaux, la jeune femme a décidé de sortir du silence.

Depuis quelques jours maintenant, TFX diffuse l’émission La JLC Family, saison 2. Un programme dans lequel Jazz, ex-candidate de télé-réalité, emmène les téléspectateurs dans les coulisses de sa vie de famille à Dubaï, près de son mari Laurent, de leurs deux enfants, Chelsea et Cayden, mais aussi de leurs amis.

Sauf que depuis plusieurs semaines maintenant, la petite tribu est au centre de graves accusations, le couple étant accusé d’arnaquer ses fans à travers des placements de produits. Sur les réseaux sociaux, les messages de haine fusent. Une situation intenable pour les jeunes parents.

Si insupportable que, selon les déclarations de son époux, ce jeudi 26 décembre, Jazz aurait été victime d’une fausse couche. Enceinte de son troisième enfant, la jeune femme n’aurait pas supporté la pression liée à toutes les polémiques auxquelles elle est mêlée.

Après que Laurent ait poussé un coup de gueule sur Snapchat, accusant leurs haters d’être responsables de ce drame, Jazz a, à son tour, pris la parole sur le célèbre réseau social. Accusée de toutes parts, c’est effondrée que la maman de Chelsea et Cayden s’est exprimée :

«Ça fait des semaines que je ferme ma g*****. Aujourd’hui ce qui m’est arrivé c’est quelque chose de dur pour moi, mais ça ne m’affecte pas que moi, ça affecte toute ma famille, ça fait des semaines qu’on me met la pression, qu’on me met dans des histoires où je n’ai rien fait. Ça fait des semaines qu’on fait du mal à ma famille et à mes amis aussi» a-t-elle d’abord lâché, en larmes, avant de monter au créneau pour défendre l’honneur de ses proches, eux aussi mêlés à cette vaste polémique : «Je vous assure que tous mes amis sont des gens biens».

«Je craque, je n’en peux plus»

Difficile pour la jeune maman de reprendre son souffle. C’est donc avec toute la peine du monde qu’elle a poursuivi, plus éprouvée encore : «Aujourd’hui à cause de tout ce que je subis, j’ai fait souffrir mon bébé. Il y a un mois et demi j’ai failli perdre Cayden. Grâce à Dieu il est là. Et depuis l’acharnement ne s’est pas arrêté. Aujourd’hui j’ai perdu un nouveau bébé qui était dans mon ventre (…) Je vis un cauchemar, je n’en peux plus» a-t-elle déploré, précisant qu’elle avait décidé de faire appel à la justice, et fustigeant ceux qui lui reprochent de faire des placements de produits :

«C’est mon p***** de travail. Et je l’ai choisi, je gagne bien ma vie grâce à ça (…) Je n’en peux plus. Je suis en train de craquer pour de vrai, alors je vous en supplie laissez-moi tranquille. Ce qu’on me fait, ça s’appelle du harcèlement. Le coeur de mon bébé a arrêté de battre à cause de vous, de votre haine et de votre méchanceté.» Le cri du coeur d’une maman en détresse…