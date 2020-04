«Je crois que j’ai tué ma meilleure amie. La raison…»

Je suis un camerounais de 36 ans et je travaille dans une cimenterie à Douala. Lors de la dernière fête du travail, les employés avaient le droit de se rendre au lieu de service avec leur femme pour partager l’apéritif que nous offrait la direction générale de l’entreprise.

Tout innocemment, je me suis rendu avec ma femme à la réception. Seulement, depuis plusieurs mois, mon patron avait déjà des vues sur ma femme. Lors de la dernière cérémonie de remise des médailles qui s’est déroulée il y a 8 mois, il s’était trop approché de ma femme. Par la suite, il a commencé à rendre visite à ma femme surtout lorsque je n’étais pas à la maison.

J’ai en parlé à mes collègues mais tous se sentent impuissants et incapables d’affronter le patron pour en discuter avec lui. Moi également j’ai parlé avec ma femme, mais elle me dit qu’il n’y a rien, que je suis très jaloux, je me fais juste des mauvaises idées dans la tête.

Il y a moins d’une semaine, ma femme est partie en me disant qu’elle va visiter sa sœur. Depuis qu’elle est partie chez sa soeur, elle ne veut plus revenir à la maison. Elle dit qu’elle veut d’abord rester en famille.

Pendant ce temps, les amis et connaissances me disent qu’on l’aperçoit régulièrement avec mon patron. Son niveau de vie a considérablement changé. Elle porte des vêtements et des chaussures de luxe que je ne pouvais pas lui offrir. Aux dernières nouvelles, elle aurait un compte en banque bien approvisionné.

Je ne sais pas ce que je dois faire. Nous avons encore un petit bébé qui a besoin d’elle.J’aime ma femme et je veux qu’elle revienne. Mais telle que je la vois elle ne veut plus revenir. C’est comme si elle a déjà cédé aux avances de mon patron. J’ai vraiment besoin de vos conseils. Je ne sais pas ce que je dois faire.