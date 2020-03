«Je suis en colère contre la Chine», Toke Makinwa

La personnalité nigériane des médias, Toke Makinwa, a révélé qu’elle était furieuse contre la Chine et elle a suggéré que le pays asiatique soit condamné à une amende parce que le coronavirus a éclaté de Wuhan en Chine il y a des mois et s’est propagé à plus de 100 autres pays.

La figure controversée qui est connue pour être une personnalité à l’antenne a tweeté le lundi 23 mars 2020, qu’elle était fâchée contre la Chine pour avoir causé de tels problèmes au monde. Dans son tweet, elle a accusé la consommation de toutes sortes d’animaux pour lesquels la Chine est connue, comme la cause de l’épidémie.

«Si cette épidémie avait commencé en Afrique, la façon dont ils l’auraient contenue, la façon dont ils interdiraient et fermeraient leurs frontières à tout ce qui venait d’Afrique, c’est juste injuste, les gens perdent leur emploi, leur vie, leur complot ou non laboratoire ou marché à wuhan, c’est fou», a t-elle écrit sur Twitter.