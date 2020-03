«Je suis tombée enceinte d’un autre homme parce que mon mari est irresponsable», raconte une femme au tribunal

Une femme a déposé une plainte en divorce contre son mari pour irresponsabilité. La femme, Fumilayo Akinmulero, a raconté son calvaire entre les mains de son mari, Olusegun, implorant le tribunal coutumier siégeant à Badagry de dissoudre leur mariage de 11 ans.

Selon Funmilayo, son mari a une fois tenté de se suicider parce qu’il en avait marre de la vie.

«Mon seigneur, mon mari n’est pas responsable, il a tenté de se suicider à deux reprises, disant qu’il en avait marre de la vie sans considérer moi et ses enfants.

La première fois qu’il a acheté un tueur de rats pour s’empoisonner, mais après l’avoir mangé, le médicament ne l’a pas tué. Nous avons dû le précipiter à l’hôpital pour le soigner.

Après son retour, quelques jours plus tard, il a dit qu’il voulait à nouveau mourir et est allé dans la brousse avec une corde mais il a été sauvé par un voisin

Je suis le seul responsable de l’entretien des trois enfants du mariage. Il ne s’occupe ni de moi ni des trois enfants».

Funmilayo a également déclaré au tribunal qu’Olusegun l’avait attaquée le 15 janvier 2016 et voulait la tuer avec un coutelas, ajoutant qu’elle avait été sauvée par des voisins,

«Mon mari a amené une dame dans la maison quand je n’étais pas à la maison, après avoir eu des relations charnelles avec elle, ils ont utilisé ma nouvelle serviette pour se nettoyer.

Quand je suis revenu et j’ai découvert que ma serviette était mouillée et quand j’ai demandé, il m’a giflé et a sorti un coutelas pour me couper en morceaux».

La plaignante a également allégué que son mari avait perçu une somme de 500 000 nairas pour fabriquer des meubles pour un client mais s’était enfui pendant 6 mois sans faire le travail.

«Le 24 novembre 2018, après nous avoir abandonnés pendant six mois, il m’a appelé pour dire qu’il avait été arrêté par la police.

Au poste, la police m’a informé qu’il avait collecté 500 000 N à un homme et dépensé l’argent sans faire son travail.

Je leur ai dit que je ne savais rien de l’argent parce qu’il s’était enfui de chez lui au cours des six derniers mois.

Je ne m’intéresse plus à lui mon seigneur. J’ai rencontré un autre homme quand il nous a abandonnés et je suis maintenant enceinte pour lui».

Funmilayo a supplié le tribunal de dissoudre le mariage et d’ordonner à Olusegun d’être responsable de l’entretien des enfants.

Olusegun, un fabricant de meubles, n’était cependant pas présent pour répondre des accusations. Le président du tribunal, M. Shakirudeen Adekola, a ajourné l’affaire jusqu’au 18 juillet pour jugement.